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Китайская делегация высоко оценила бизнес-привлекательность Самары

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Самарская область приняла бизнес-миссию делегации из Китая, которая высоко оценила инвестиционную привлекательность региона. Об этом сообщило 21 апреля НИА «Самара».

Встречу организовало министерство экономического развития региона совместно с Агентством по привлечению инвестиций.

Цель визита иностранных партнеров — поиск совместных проектов для расширения инвестиционного и внешнеэкономического сотрудничества, в том числе локализация новых производств, потому как Самарская область входит в первую десятку наиболее привлекательных для ведения бизнеса субъектов страны.

«Самарская область со своим удобным географическим расположением, логистическими возможностями, развитой инвестиционной инфраструктурой всегда была интересна иностранному бизнесу. Накануне мы встречали делегацию из дружественного Китая, чтобы продемонстрировать им возможности нашего региона и нашу готовность к совместной работе по самым разным направлениям. Гости выразили значительный интерес к нашим инвестиционным площадкам, были покорены природной красотой Самарской области. Уверен, что мы продолжим наше взаимодействие и реализуем не один совместный проект», — сообщил министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов.

В ходе встречи гости региона познакомились с потенциалом инвестиционных площадок — регионального центра «Мой бизнес», особой экономической зоны «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина». Гости из дружественного государства смогли оценить преимущества ведения бизнеса в Самаре и привлекательность региона в целом.

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