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В московских парках открылись пункты проката велосипедов и самокатов

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В 26 московских парках начинают работать пункты проката летнего инвентаря: взять в аренду можно велосипед, самокат, веломобиль, ролики или лонгборд. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Пункты проката уже действуют в Парке Горького, "Филях", "Митино", Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском и других парках. Через две недели они откроются в "Царицыне" и "Сокольниках". Некоторые точки работают круглогодично, но в основном — до наступления холодов», — уточнила она.

Кроме уже названных, покататься на велосипедах, самокатах и веломобилях уже можно в парке «Красная Пресня», в Перовском парке и в саду имени Баумана. В Воронцовском парке предлагают арендовать багги (небольшие автомобили для езды по бездорожью), одноместные и двухместные электромобили с пультом управления, детские квадроциклы и джипы. А в сквере по Олонецкому проезду помимо всего прочего к аренде доступны понициклы — электрические машинки в виде лошадок.

Чтобы арендовать велосипед или электросамокат, надо оплатить услугу и оставить денежный залог, который вернут после катания. Размер залога и стоимость проката каждый пункт устанавливает сам.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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