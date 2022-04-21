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Слесаря затянуло под транспортную ленту на шахте в Хабаровском крае

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В Верхнебуреинском районе Хабаровского края слесаря затянуло под транспортную ленту на шахте. Организована проверка, сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Инцидент произошел днем 20 апреля в шахте Северная. По предварительным данным, слесарь попал под транспортную ленту, когда переходил ее в непредназначенном для этого месте. Мужчина получил различные травмы. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медпомощь, пишет ИА AmurMedia.

Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ». По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Следователям предстоит дать оценку соблюдению техники безопасности на шахте, обеспечению условий труда и производства.

12 апреля в Хабаровске двое рабочих упали в шахту лифта на стройке. Один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован.

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