Участнице панк-группы Pussy Riot Алехиной назначили реальный срок

Пресненский суд Москвы 21 апреля удовлетворил представление ФСИН и заменил участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы на реальный срок по «санитарному делу».

Ей предстоит отбыть 21 день лишения свободы.

Алехина в суд не явилась, но направила ходатайство, в котором объяснила, что свое нахождение в суде считает нецелесообразным, так как не верит в правосудие и что дело, по ее мнению, носит политический характер.

Как сообщил в суде представитель ФСИН, 30 марта 2022 года Алехина срезала электронный браслет, который носила в связи с наложенными на нее ограничениями. Помимо этого, она возвращалась в место постоянного проживания позже установленного судом времени. Алехина признала факт нарушения. Девушка приехала в инспекцию, где ей снова надели браслет.

В сентябре 2021 года суд приговорил Алехину к году ограничения свободы. Ее обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на несанкционированной акции.

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