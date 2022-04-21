С Плесецка проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Россия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» на космодроме Плесецк. Об этом официально сообщили в Министерстве обороны РФ в четверг, 20 апреля.

«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить, что схемно-конструктивные и технические решения, заложенные при создании ракетного комплекса «Сармат», оказались правильными.

В ведомстве также уточнили, что это был первый пуск в программе государственных испытаний нового комплекса. Он был произведен в 15:12 мск из шахтной пусковой установки. В случае последующего успешного завершения всех тестов ракетные комплексы встанут на вооружение Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил РФ (РВСН).

«Сармат» — изделие исключительно российской кооперации промышленности. Подчеркивается, что за время ее разработки конструкторы принципиально расширили диапазон боевого оснащения ракеты «как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки».

Как говорится в заявлении ведомства, «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.

После запуска новой ракеты президент России Владимир Путин в тот же день отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства ПВО. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

Западная пресса США и Великобритании уже наделила новую ракету российскую ракету «Сармат» прозвищем «Сатана-2», написав, что она способна создать на Земле «настоящий ад». До этого «Сатаной-1» в США называли российские ракеты «Воевода», на смену которым как раз и придет «Сармат». К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

В августе 2021 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что дальность, скорость и точность российского гиперзвукового оружия могут быть увеличены. По его словам, одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.