G7: Украине на 2022 год предоставят крупную денежную помощь

Украина получит от стран G7 $24 млрд финансовой помощи. Соответствующее заявление сделали 21 апреля главы финансовых ведомств и центробанков G7, которое оказалось в распоряжении Reuters.

«Вместе с международным сообществом мы предоставили и пообещали значительную дополнительную поддержку, размер которой превышает $24 млрд США, на 2022 год и последующий период и в материальном, и в финансовом выражениях», — сообщается в документе.

Там же говорится, что страны G7 «сожалеют» об участии России во встречах международных организаций на этой неделе, таких как G20, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

20 апреля президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл цели Франции и Европы в ситуации вокруг Украины. По его словам, цель Франции и других европейских стран заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию сложившегося вокруг Украины и Донбасса конфликта.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о схемах, используемых странами Запада при оказании финансовой помощи Киеву. Она утверждает, что выделяемые Украине деньги не доходят до народа, а возвращаются обратно Западу.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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