Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 21 апреля

Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 21 апреля 2022-04-21 04:48:16"> 2022-04-21 04:48:16 2022-04-21 04:48:16 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Президент США Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

21 апреля 2022, 05:08 0