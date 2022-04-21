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Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 21 апреля

Президент США Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины
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Президент США Джо Байден намерен выступить с заявлением, которое касается ситуации вокруг Украины. Это следует из опубликованного рабочего графика американского лидера, с которым ознакомилось «РИА Новости».

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Согласно расписанию Байдена, в 9:45 по местному времени (16:45 мск) американский президент представит дополненную информацию по России и Украине. Другие детали будущего выступления не раскрываются.

Примерно через полчаса после назначенного выступления Байден отправится в Портленд, где проведет ряд публичных мероприятий.

20 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уклонилась от ответа на вопрос, стремятся ли США к очевидному военному поражению России в спецоперации по защите Донбасса и победе Украины.

Администрация Байдена публично заняла сторону Украины в ситуации вокруг проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса и последовательно выступает за военную эскалацию конфликта. Американская сторона вводит санкции против российской экономики, а также оказывает Киеву материальную помощь в виде поставок вооружений.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Минобороны указали, что удары будут наноситься только по военным объектам, а не гражданским. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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