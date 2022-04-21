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Подорожание отдыха в Сочи на майские праздники достигло 30%

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Проживание в гостиницах Сочи на майские праздники подорожало от 6 до 30% в зависимости от категории объекта размещения, сообщили «Известиям» представители туротрасли в четверг, 21 апреля.

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Это объясняется перераспределением потока туристов — спрос на отдых в Сочи вырос, так как это единственный морской курорт юга России, куда можно прилететь на самолете.

В частности, о росте цен на проживание в некоторых отелях Сочи на 30% сообщил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, подняли цены и отельеры соседней с Сочи Абхазии — примерно на 20% по сравнению с 2021 годом.

Подорожание гостиниц в Сочи отметил и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«По нашей информации, отели в Сочи на эти майские праздники подорожали в среднем на 13–14%, причем «три звезды» — на 6%, а «четверки» и «пятерки» — на 16–17%. Туристы покупают у нас именно отели, но есть еще и авиабилеты, которые год к году выросли в цене примерно на 20%», — рассказал он «Известиям».

Это подтвердили в туристическом сервисе OneTwoTrip.

«В период с 1 по 15 мая средняя стоимость перелета туда-обратно в Сочи составляет около 15,5 тыс. рублей — это на 17% больше, чем годом ранее (13,3 тыс.)», — рассказали «Известиям» в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что рост связан с тем, что спрос на полеты в Сочи существенно выше, чем в начале мая 2021 года, из-за закрытия некоторых других аэропортов юга России.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Ставка на Красное: отдых в Египте на майские оказался дешевле Сочи»

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