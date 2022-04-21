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Минприроды оценило необходимые на развитие экотуризма траты почти в 1 млрд рублей

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Особо охраняемым природным территориям (ООПТ) для строительства объектов туристической инфраструктуры необходимо 993,2 млн рублей, сообщили «Известиям» в Минприроды в четверг, 21 апреля.

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При условии привлечения этих средств в 2023 году ООПТ смогут посетить 13,2 млн туристов, прогнозируют в министерстве. Для сравнения, в 2021 году заповедники и нацпарки приняли 10,6 млн гостей.

Дополнительное финансирование необходимо для создания экотроп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха, строительства объектов экопросветительского туризма и закупки необходимой для этого техники, подчеркнули в ведомстве.

«Турпоток в наши заповедные территории растет, сегодня это уже 10% от общего количества путешественников по стране. Национальные парки и заповедники — это потенциал для развития экологического туризма, но он точно должен быть управляем и не вредить природе», — рассказал «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов.

Сейчас ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект, задача которого — заложить единые основы правового регулировании туризма и рекреационной деятельности в границах ООПТ, добавил он.

Проект вводит в законодательство понятие «экотуризм» и регулирует этот вид отдыха. Предлагается установить для каждой ООПТ рекреационную емкость — максимальное число отдыхающих, которые могут посещать ее без ущерба для природы.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«На турпродукт: Минприроды оценило потребности экотуризма почти в миллиард»

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