Названы отрасли с наибольшей налоговой нагрузкой в России

Лидер по уровню налоговой нагрузки в России по итогам 2021 года — сфера образования. Фискальное бремя этой отрасли составляет 61,4% от выручки, сказано в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий».

Такая высокая доля обусловлена превалированием государственных образовательных учреждений и незначительным относительно других отраслей денежным оборотом, объяснили эксперты.

На второй строчке — добывающие компании. Они перечислили в казну 40,7% от своей общей выручки. Причем отдельно у предприятий нефтегазового сектора этот показатель составил 57%.

В целом добывающая отрасль на фоне роста цен на сырье обеспечила свыше трети всех налоговых поступлений в бюджет (35,5%) и выступает безусловным лидером по этому показателю. Нагрузка на сектор почти вернулась на доковидный уровень 2019 года — тогда она составляла 41,4%.

Третью позицию заняли области культуры, спорта и развлечений. Их налоговое бремя оценивается в 25,5%.

Далее располагаются операции с недвижимостью (22,2%), административная деятельность (18,9%). Сюда относится аренда оборудования, обслуживание зданий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий, деятельность колл-центров и прочие вспомогательные услуги для бизнеса.

На шестом месте — сфера информации и связи (15%), на седьмом — профессиональная, научная и техническая деятельность (13,3%), на восьмом — строительство (10,7%).

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Фискальный чекпоинт: названы отрасли с наибольшей налоговой нагрузкой