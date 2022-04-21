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Технополис «ЭРА» открыл выставку Минобороны РФ

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Военный инновационный технополис «ЭРА» открыл выставку, посвященную инновациям Министерства обороны РФ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 21 апреля.

Торжественная церемония открытия выставки «День инноваций Минобороны России» была проведена временно исполняющим должность начальника технополиса «ЭРА» генерал-майором Дмитрием Горбатенко.

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Генерал-майор Горбатенко обратил внимание на то, что интерес в научных и образовательных кругах, а также среди представителей промышленных предприятий с каждым годом только растет. Это, по словам генерала, помогает определять приоритетные направления совместной деятельности и самые перспективные технологии.

«Кроме того, стоит отметить активное участие операторов научных рот в создании перспективных разработок. Их роль в создании перспективного вооружения мы видим сегодня на выставке инноваций, молодые ученые — гордость технополиса и Вооруженных Сил Российской Федерации», - добавил генерал-майор Д. Горбатенко.

Всего на выставке представлено более 70 различных разработок и проектов, в частности, в области медицины, робототехники, информационных технологий, искусственного интеллекта.

В мероприятиях Дня инноваций принимают участие представители органов военного управления, ведущих гражданских и военных вузов страны, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности.

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