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Военный эксперт рассказал о первых результатах новой фазы спецоперации РФ

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Мариуполь в эти дни стал второстепенным направлением, судьба оставшихся там представителей украинских радикалов решена. Теперь внимание сосредоточено на самой крупной группировке националистов, рассказал «Известиям» в четверг, 21 апреля, военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Судьба остатков украинской группировки там давно решена. Те, что поумнее, сложили оружие. Остальные умоляют об эвакуации. Теперь всё внимание сосредоточено на окружении мощной украинской группировки в Донбассе и ее перемалывании. Есть вероятность, что ее под угрозой окружения и вовсе отведут из образующегося котла. Это позволит сберечь силы наступающих, а главное, предотвратить уличные бои, чтобы минимизировать ущерб для крупных городов Луганской и Донецкой народных республик», — уверен он.

Шурыгин отметил, что уже видны первые результаты второго этапа. Линия фронта, которая была статична около месяца, начала заметно меняться. Удалось установить контроль над важным городом Кременная в Луганской Народной Республике. Ударами артиллерии и высокоточных ракет сломлено сопротивление Вооруженных сил Украины ВСУ в Попасной. Южнее Изюма продвигается наступление в сторону Славянска.

«Пока продвижение идет очень осторожно. Российское командование еще не задействовало основную часть своих сил. Чем развить успех после прорыва первых линий обороны, у него есть», — добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фронтальная нагрузка: появились первые результаты новой фазы военной операции

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