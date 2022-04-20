Корреспондент «Известий» показал бывшие позиции ВСУ в порту Мариуполя

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал бывшие позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Мариуполя. Судя по кадрам, здесь проходили серьезные столкновения.

«В порту силы Украины использовали свою любимую тактику: перегораживали путь войскам России и ДНР (Донецкой Народной Республики. — Ред.), используя тяжелую технику», — рассказал журналист.

Так, корреспондент заснял лежащие россыпью на полу ангара патроны и незаряженные гранаты, при этом сам ангар весь в копоти. Предположительно, украинских военных «накрыли» из артиллерии либо тяжелой техники.

Кроме того, журналист обнаружил пищеблок бойцов ВСУ, где украинские военные оставили соленья, консервы, крупы, печенье, а также несколько открытых аптечек. Исходя из увиденного, можно сделать вывод, что здесь же солдаты оказывали друг другу первую помощь, чаще всего используя бинты, зеленку и йод.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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