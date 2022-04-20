Операторы выступили против ограничения продаж SIM-карт компаниям

Законопроект Минцифры, в котором предлагается ограничить количество мобильных номеров, зарегистрированных на портале «Госуслуги» на одного корпоративного пользователя, не учитывает особенности осуществления предпринимательской деятельности крупными логистическими компаниями и розницей. Об этом говорится в отзыве «Вымпелкома» на документ, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в отзыве, компании используют значительно большее число номеров, закрепленных за одним ответственным сотрудником, с которыми оперируют не только ее сотрудники, но и клиенты, физические лица. Оператор предложил увеличить количество закрепленных за одним менеджером номеров до 10 тыс.

По мнению мобильных операторов, документ совершенно не учитывает случаи, когда оформление большого количества абонентских номеров на одно лицо объективно обусловлено технологической и производственной необходимостью, отмечено в отзыве «Мегафона».

Например, оно не подходит крупным федеральным сетям магазинов («Магнит», «Пятерочка», «Дикси» и др.), использующим более 10 тыс. номеров, следует из него. В этих сетях большое количество точек и высокая текучка кадров, а номера закрепляются за каждой точкой, а не за конкретным сотрудником, отмечает оператор.

«Для корпоративных клиентов устанавливается максимальное количество SIM-карт, которое можно зарегистрировать на одного сотрудника. Таких карт должно быть не больше 100», — пояснили «Известиям» в Минцифры.

По данным ведомства, практика показала, что большего количества «рабочих» SIM-карт сотруднику не требуется, а значительное количество номеров, оформленных на одного человека, становится причиной телефонного спама и мошенничества.

Обычные пользователи услуг связи могут регистрировать на себя неограниченное количество SIM-карт, заключили в Минцифры.

В пресс-службе «Вымпелкома» отмечают, что внедрение идентификации корпоративных клиентов через единую систему идентификации и аутентификации сопряжено с проработкой технологически сложного в создании и исполнении процесса.

«Для появления в этом процессе новых элементов необходимо разработать и подготовить уточнения на технологическом уровне до вступления регулирования в силу», — отметил представитель оператора.

В МТС добавили, что связисты в установленные сроки реализовали механизм регистрации SIM-карт, что задействовало существенные ресурсы. Налажены коммуникации со всеми корпоративными абонентами о порядке регистрации. Предлагаемые изменения в механизме регистрации, в том числе контроля за количеством SIM-карт на одного пользователя, потребуют дополнительного времени на реализацию, предупредили в компании.

«Мы не поддерживаем инициативу по ограничению количества регистрируемых на одно юридическое лицо SIM-карт до 100 штук», — заявил «Известиям» представитель «Мегафона».

В Теле2 отметили, что в случае принятия закона его действие не должно распространяться на ранее возникшие правоотношения: пользователей, которые уже прошли процедуру верификации. Процедура проверки личности абонента требует более точной настройки и, как следствие, консультаций с регулятором, включая Роскомнадзор, полагает представитель Tele2 Дарья Колесникова.