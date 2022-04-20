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Боец Семенов оценил силы Чудинова и Абдугофурова в преддверии «Бойцовского клуба»

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Российский боец смешанного стиля Андрей Семенов 20 апреля спрогнозировал исход боя обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Федора Чудинова против одного из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбека Абдугофурова. Соперники встретятся на ринге 29 апреля «Вегас Сити Холле» в рамках проекта «Бойцовский клуб» РЕН ТВ.

«Федор, конечно, значительно внушительнее: его количество боев, количество побед и список достаточно более внушителен, чем у его оппонента. <...> Больше побед, побед нокаутом практически в два раза больше, поэтому я думаю, что он в соотношении со своим соперником выглядит гораздо весомее», — рассказал Семенов.

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При этом он подчеркнул, что и Абдугофурова нельзя недооценивать. По его словам, бывают случаи, когда из-за этого бои и были проиграны. Также, по мнению бойца, победа зависит и от наработанной тактики поведения на ринге.

«Здесь, как говорится, у кого будет лучше отлажена тактика. Кто найдет вот этот ключик, у того и будет преимущество. Ну и, естественно, я не говорю уже о подготовке. <...> Как тактически выстроить тебе бой, как ты к нему подойдешь, как настроишься на этот бой — так ты покажешь себя на ринге. Поэтому мне сложно судить на самом деле и сказать что-либо, у кого какие-то преимущества», — пояснил Семенов.

При этом боец больше верит в победу Чудинова.

«Посмотрев Федора, посмотрев его оппонента, сделал вывод, что шанс на победу у Федора больше гораздо. Если он правильно всё выстроит, правильно подойдет, то его победа будет, наверное, в приоритете», — заявил Семенов.

В этот вечер в соглавном бою «Бойцовского клуба» также выступит чемпион вооруженных сил по рукопашному бою, чемпион Европы по самбо, последний чемпион М-1 Глобал Хадис Ибрагимов против чемпиона Беларуси по тайскому боксу Петра Романкевича. Кроме того, РЕН ТВ покажет главный реванш супертяжеловеса Дениса «Большой Папа» Вильданова против Максима «Топор» Щербакова.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск. Телеканал покажет, что бокс умеет воспитывать людей с непростым характером.

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.

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