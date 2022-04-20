Табачная компания Imperial Brands объявила о передаче бизнеса в России

Британская компания Imperial Brands, специализирующаяся на производстве и распространении табачных изделий, объявила о передаче своего бизнеса в России местным инвесторам. Соответствующее заявление опубликовано в среду, 20 апреля, на сайте корпорации.

«Imperial Brands сегодня объявляет о передаче своего российского бизнеса инвесторам, базирующимся в России, при условии завершения регистрации сделки в местных органах власти, которая, как ожидается, состоится в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Такое решение соответствует озвученным ранее намерениям остановить деятельность в России и стало наилучшим, по мнению владельцев, выходом для тысячи российских коллег и сотрудников.

У Imperial Brands в России бизнес по продажам и маркетингу, а также завод в Волгограде.

Накануне стало известно, что американская консалтинговая компания McKinsey прекратит обслуживать российских клиентов. В то же время офис компании в РФ останется открытым в целях поддержки коллег McKinsey в стране.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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