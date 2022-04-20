Прямой эфир
Мир
Гутерриш направил Путину и Зеленскому письма с просьбой принять его
Мир
Евродепутат обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы во Франции
Общество
Комитет ЮНЕСКО решил перенести сессию в Казани
Политика
Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития металлургии
Мир
США намерены отправить Украине вооружение еще на $800 млн
Мир
Власти Финляндии захотели вступить в НАТО вместе со Швецией
Мир
ПВО России сбили в Донбассе украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника
Мир
Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войск
Мир
Власти Украины согласились на предложение ООН о пасхальном перемирии
Армия
РФ успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты «Сармат»
Мир
В Литве запретили трансляцию 32 российских телеканалов
Сюжет:

Глава МИД Германии сообщила об «исправлении ошибки» с СП-2

Глава МИД ФРГ Бербок сообщила об «исправлении ошибки» с «Северным потоком – 2»
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлин усилил свою энергетическую зависимость от России при помощи газопровода «Северный поток – 2», которую исправило новое правительство ФРГ. Об этом заявила в среду, 20 апреля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Стоп-бан: почему Германия притормозила сертификацию «Северного потока – 2»
Ждать ли новых ценовых рекордов на энергетическом рынке и что будет с транзитом газа через Украину ​

«Мы должны принять критику в адрес нашей позиции по «Северному потоку – 2», мы усилили нашу зависимость от России, мы передавали российским концернам газохранилища и после 2014 года. Сейчас глава минэкономики позаботился о том, чтобы они снова были в наших руках. Это была очевидная ошибка, и ее исправило новое федеральное правительство», — сказала она в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам Бербок, вместо «Северного потока – 2» можно было бы за это время в том же регионе Балтийского моря создать ветряные парки для получения энергии из возобновляемых источников.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022