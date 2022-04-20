Глава МИД Германии сообщила об «исправлении ошибки» с СП-2

Берлин усилил свою энергетическую зависимость от России при помощи газопровода «Северный поток – 2», которую исправило новое правительство ФРГ. Об этом заявила в среду, 20 апреля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы должны принять критику в адрес нашей позиции по «Северному потоку – 2», мы усилили нашу зависимость от России, мы передавали российским концернам газохранилища и после 2014 года. Сейчас глава минэкономики позаботился о том, чтобы они снова были в наших руках. Это была очевидная ошибка, и ее исправило новое федеральное правительство», — сказала она в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам Бербок, вместо «Северного потока – 2» можно было бы за это время в том же регионе Балтийского моря создать ветряные парки для получения энергии из возобновляемых источников.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

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