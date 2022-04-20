В Киеве предложили отмечать день украинского борща

На Украине может появиться праздник борща, его планируют отмечать во вторую субботу сентября. Об этом рассказал председатель комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью агентству «Укринформ» 20 апреля.

«Мы зарегистрировали проект постановления о дне украинского борща. Я надеюсь, что мы вскоре примем его, потому что запланировали отмечать этот праздник во вторую субботу сентября. <...> Мы совещались с представителями гостиничного, ресторанного бизнеса. Долго искали лучшую дату. Определили такую, которая фактически выпадает на завершение туристического сезона», — пояснил Потураев.

Авторы инициативы рассчитывают, по его словам, что рестораторы и отельеры будут устраивать тематические фестивали борща, которые привлекут дополнительных туристов.

30 ноября прошлого года с инициативой установить день украинского борща выступили 23 депутата Верховной рады. Депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, также подписавшийся под проектом, заявил, что день украинского борща должен стать «фантастическим праздником», в который граждане будут устраивать фестивали национальной кухни, готовить блюдо дома и даже соревноваться по созданию самого вкусного борща.

31 марта 2021 года МИД Украины подал заявку на внесение традиционного украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО. Инициатором данного предложения выступил шеф-повар Евгений Клопотенко.