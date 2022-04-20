Летевший в Москву самолет вернулся в Нарьян-Мар из-за дебошира
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) сразу после взлета из-за дебошира. Об этом 20 апреля сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что во время взлета 42-летний Александр П. напал на бортпроводников и попытался покинуть воздушное судно.
Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. Там дебошир прошел медосвидетельствование, которое не выявило алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка.
8 декабря 2021 года пассажир рейса Магадан–Новосибирск устроил драку на борту самолета. Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел. После приземления в аэропорту Новосибирска дебошира передали сотрудникам МВД.
В том же месяце президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Воздушный кодекс, согласно которому экипажи самолетов получают право применять средства сдерживания пассажиров, если их поведение угрожает безопасности других людей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.