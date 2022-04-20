Прямой эфир
Политика
ГД одобрила в I чтении оборотные штрафы за неисполнение закона о «приземлении»
Мир
Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержание экономики
Спорт
«Енисей» выиграл у «Рубина» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Мир
Захарова сообщила о 7 тыс. иностранных наемниках из 63 стран на Украине
Мир
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Мир
28 мирных жителей эвакуировались через гумкоридоры в Мариуполе
Мир
В Германии отметили рекордный за 50 лет рост цен на топливо в марте
Общество
Путин поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах
Мир
Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут в Германию в обход России
Мир
ФРГ поставит новое оружие Восточной Европе в обмен на поставки советского Украине
Мир
Туристы с МКС не смогли вернуться на Землю из-за шторма в Атлантике

Летевший в Москву самолет вернулся в Нарьян-Мар из-за дебошира

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет, летевший в Москву, вернулся в Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) сразу после взлета из-за дебошира. Об этом 20 апреля сообщает Telegram-канал 112.

Избирательное правило: бизнес попросил изменить контроль за авиадебоширами
Почему перевозчики против постоянного присмотра за нарушителями и нужно ли проводникам носить при себе наручники

Отмечается, что во время взлета 42-летний Александр П. напал на бортпроводников и попытался покинуть воздушное судно.

Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. Там дебошир прошел медосвидетельствование, которое не выявило алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка.

8 декабря 2021 года пассажир рейса Магадан–Новосибирск устроил драку на борту самолета. Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел. После приземления в аэропорту Новосибирска дебошира передали сотрудникам МВД.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Воздушный кодекс, согласно которому экипажи самолетов получают право применять средства сдерживания пассажиров, если их поведение угрожает безопасности других людей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022