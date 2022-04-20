WSJ узнала, что разногласия между США и Саудовской Аравией достигли пика

Отношения между США и Саудовской Аравией достигли самого низкого уровня за последние десятилетия, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц двух стран. Политические разногласия ухудшились после начала спецоперации по защите Донбасса.

По информации автора статьи, взаимоотношения стран «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» еще в 2019 году после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Тогда еще кандидат в президенты Джо Байден заявил, что к стране следует относиться как к изгою в вопросах прав человека.

В 2022 году разногласия усугубились. Вашингтон настаивал, чтобы саудовцы качали больше сырой нефти.

«Белый дом хотел, чтобы саудовцы качали больше сырой нефти, чтобы снизить цены на нефть и подорвать военные финансы Москвы», — говорится в статье.

Однако Саудовская Аравия не отреагировала на запросы американской стороны. Кроме того, на последней встрече представителей двух стран 36-летний наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд накричал на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сказав, что США могут забыть о своей просьбе увеличить добычу нефти.

Кроме того, сообщается, что саудовская сторона отменила визит высокопоставленной делегации в Вашингтон и отменила визит в Эр-Рияд министра обороны США Ллойда Остина.

В то же время отмечается, что близкие советники Байдена настаивают на политической разрядке с Саудовской Аравией, «которую они считают необходимой для продвижения США своих ближневосточных интересов во всем, от цен на нефть до установления нормальных дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем», однако сближение стран пока представляется непростым.

Накануне обозреватель Rai Al Youm Халид аль-Джауси сообщил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к России и Китаю на фоне снижения американского влияния на мировой арене. Он отметил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел за несколько дней телефонные переговоры с главами России и Китая. Кроме того, он подчеркнул, что Саудовская Аравия не стала увеличивать добычу нефти и снижать цены на нефть при беспрецедентном росте цен на бензин в США.

Ранее, 18 апреля, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что теоретически заменить российскую нефть для стран Евросоюза могут государства — члены ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ. Но, по его словам, полностью заменить ее Эр-Рияд и Абу-Даби не смогут.