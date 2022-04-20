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ВС РФ сбили в воздухе две украинские тактические ракеты «Точка-У»

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Вооруженные силы (ВС) РФ сбили в воздухе две украинские тактические ракеты «Точка-У». Об этом 20 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкое и Скелеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», — сообщил он.

Оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины.

«Среди них: четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», — сообщил генерал.

Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Кроме того, в результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Киселевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники.

Накануне Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» на Украине. Также в течение ночи поражены три пункта управления украинских войск, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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