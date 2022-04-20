Три человека погибли в провалившемся под лед грузовике в Приамурье
В Приамурье под лед провалился грузовик, в результате чего погибли три человека. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 19 апреля на Зейском водохранилище. В грузовике «Урал» находились водитель 1963 года рождения и двое пассажиров в кабине, все они скончались на месте происшествия.
По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), прокуратура взяла на контроль ход расследования.
21 марта семейная пара на снегоходе провалилась под лед в Комсомольске-на-Амуре. Транспортное средство утонуло, но супругам удалось спастись. Потерпевшие обратились за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС помогли им добраться в город.
В поисково-спасательном отряде отметили, что на Амуре уже образовываются промоины, а также наблюдаются участки с тонким льдом.