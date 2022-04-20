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Три человека сгорели при пожаре в частном доме в Барнауле

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В частном доме в поселке Авиатор в Барнауле в ночь на 19 апреля произошел пожар. В сгоревшем здании спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины, о чем сообщило Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

«По данным следствия, ночью 19 апреля 2022 года в поселке Авиатор в городе Барнауле произошло возгорание частного дома. В ходе тушения пожара обнаружены тела 51-летней хозяйки, ее 25-летнего сына и 89-летней матери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации очаг возгорания находился на веранде первого этажа дома. Все трое погибших, предположительно, отравились продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее, 15 апреля, в центре Москвы на улице 1905 года загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. Из горящей квартиры был спасен человек. Площадь пожара составила 5 кв. м.

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