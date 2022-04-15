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Один человек был спасен при пожаре в жилом доме в центре Москвы

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В центре Москвы на улице 1905 года загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома, никто не пострадал.

Как выяснили «Известия», огонь вспыхнул в доме № 19, это 17-этажная многоквартирная постройка.

Из горящей квартиры был спасен человек, сейчас его осматривает бригада скорой помощи.

Очаг возгорания, по предварительным данным, — кухня. Площадь пожара составила 5 кв. м. По данным спасателей, в квартире создалось плотное задымление.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что при пожаре на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Большая Переяславская в Москве были спасены восемь человек и кошка. В МЧС добавили, что еще 24 человека были выведены из дома по лестнице. В свою очередь, телеканал «360» сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что как минимум один человек пострадал при пожаре. По данным источника, он весит около 250 кг. Его пытаются забрать на скорой помощи.

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