Диетолог назвала лучший завтрак для похудения

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала, какой завтрак помогает сбросить вес.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 19 апреля, специалист отметила, что завтрак пропускать нельзя, потому что именно этот прием пищи запускает метаболизм в организме после сна. Лучше всего завтракать в течение часа после пробуждения.

«Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня. Как правило, люди, которые не завтракают, переедают вечером. А избыток калорий перед сном превращается в избыток жировой ткани», — пояснила врач.

Денисова рассказала, что правильный режим питания поддерживает постоянство концентрации пищевых веществ в организме. Прежде всего речь идет о глюкозе, которая является основным источником энергии. По словам диетолога, завтрак от этого количества энергии должен составлять не менее 25%, пишет «Москва 24».

Диетолог указала на то, что завтрак должен быть сбалансированным: в организм должны поступать белки, жиры, углеводы, чтобы обеспечить его полноценную работу. Оптимальным завтраком, по словам Денисовой, являются каши из круп — гречневая, пшенная, овсяная, ячневая. Малоочищенные крупы содержат максимальное количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Этот завтрак можно дополнить молоком, сливочным или растительным маслом, пишет RT.

В конце марта врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что систематичный отказ от завтрака может привести к обострениям болезней желудочно-кишечного тракта. Диетолог подчеркнул, что у любого человека с детства, как правило, имеются такие заболевания, как хронический гастрит или панкреатит. При этом режим питания с большими перерывами между приемами пищи может вызвать обострение этих болезней.