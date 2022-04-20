Вулкан Карымский на Камчатке выбросил два столба пепла

На Камчатке вулкан Карымский выбросил два столба пепла на высоту до 10 тыс. м. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Согласно сейсмическим данным, на вулкане Карымский произошли пепловые выбросы на высоту 6 тыс. м и около 10 тыс. м над уровнем моря соответственно.

Как отметили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился на юго-запад от вулкана.

По прогнозам ученых, выпадения пепловых осадков в населенных пунктах не будет, поскольку шлейф сместится в Авачинский залив, уточняет «Ридус». Пепловый шлейф от второго выброса направлен на северо-восток в сторону Кроноцкого залива, пишет REGNUM.

Вулкан Карымский находится в восточной части полуострова Камчатка в 115 км от Петропавловска-Камчатского и является одним из самых активных вулканов региона, пишет сайт aif.ru. Высота вулкана составляет 1469 м.

Вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в этом районе не проходят. Также сообщается, что туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

15 марта на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Безымянный. Как отмечает телеканал «360», высота пепловых выбросов достигала 6 тыс. м над уровнем моря. Жителям и гостям края рекомендовали не приближаться к вулкану.

13 апреля стало известно, что Курильский вулкан Эбеко выбросил газ и пар на 3 тыс. м. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. В феврале сообщалось, что жители курильского острова Парамушир сняли на видео пробуждение вулкана Эбеко. Как отмечает телеканал «Звезда», последнее извержение Эбеко происходило в октябре 2021 года. Тогда столб пепла поднялся на высоту почти 2 тыс.м.