В сети появились предложения купить Visa и Mastercard иностранных банков

В интернете появились ресурсы, которые предлагают россиянам дистанционно оформить пластиковые карты Visa и MasterСard из ряда стран СНГ, а также виртуальные карты банка США. По ним граждане могут расплачиваться за рубежом, пополнять иностранные сервисы и снимать валюту наличными в поездках, отмечают такие компании.

Так, например, на одном из сайтов россиянам предлагают оформить «пластик» в Узбекистане, Грузии, Сербии и Киргизии. Цена с доставкой в Москву составит от 20 тыс. рублей. В одном из каналов в Telegram предлагается за 25 тыс. рублей открыть счет в долларах в банке Казахстана или Киргизии и уточняется, что с клиентом заключается договор.

Однако по такому соглашению, если банк откажет исполнителю в открытии счета, клиент не сможет потребовать возврата денег, сообщила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

В другом Telegram-канале гражданам обещают оформить виртуальную карту в банке США за 5 тыс. рублей. При этом пополнять ее предлагается, переводя деньги на российский счет компании. Организация же отправит сумму на карту с американских счетов.

По словам Токаревой, если исполнитель и открывает «пластик» и оказывает услуги по зачислению на него денежных средств, есть риск, что он удержит карту и будет самостоятельно ее использовать.

Случаи обмана клиентов при оформлении иностранных карт уже были, сообщил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Проверить такие ресурсы крайне сложно, так как все они появились недавно, подчеркнул он.

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«Карточный толк: в Сети стали предлагать дистанционно оформить Visa и Mastercard»