Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России обеспечивает потребности Вооруженных сил (ВС) в высокоточном оружии, которое позволяет эффективно достигать поставленных целей. Об этом вице-премьер Юрий Борисов рассказал восточник, 19 апреля.

«Все последние государственные программы вооружения начиная с 2011 года особое внимание уделяли как раз созданию и массовому поступлению в войска высокоточного оружия, наращивая год от года производственные возможности нашего оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы обеспечиваем практически все потребности наших Вооруженных сил в этом эффективном оружии», — сказал Борисов в интервью RT.

Вице-премьер подчеркнул, что крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» оснащены практически все надводные и подводные корабли ВМФ РФ.

«Включая дизельные подводные лодки проекта 636.3, которые эффективно используют их из акватории Черного моря, доставая практически до любой точки современной Украины и поражая необходимые объекты военной инфраструктуры», — уточнил он.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ были поражены 15 объектов противника, сообщает телеканал «Звезда».

Также он сообщил, что Россия подавила 13 опорных пунктов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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