Сокуров отказался представлять в Каннах свой фильм «Сказка»
Российский кинорежиссер Александр Сокуров отказался представлять свой фильм «Сказка» на Каннском кинофестивале, несмотря на персональное приглашение организаторов. Об этом 19 апреля сообщил телеканал «78».
По словам кинодеятеля, в этом году в Каннах представят другие фильмы. Как уточнил режиссер, «Сказка» слишком серьезна и глубока для программы мероприятия.
Картина рассказывает о событиях Второй мировой войны, однако сюжет ее вымышленный.
Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. 15 апреля была объявлена большая часть официальной программы. В основном конкурсе, в том числе, фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
Также ожидаются голливудские премьеры с Томом Крузом и Тильдой Суинтон. Исполнитель главной роли в сериале «Игра в кальмара» представит свой режиссерский дебют, который будет показан вне конкурса.