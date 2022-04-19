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Сокуров отказался представлять в Каннах свой фильм «Сказка»

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Российский кинорежиссер Александр Сокуров отказался представлять свой фильм «Сказка» на Каннском кинофестивале, несмотря на персональное приглашение организаторов. Об этом 19 апреля сообщил телеканал «78».

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По словам кинодеятеля, в этом году в Каннах представят другие фильмы. Как уточнил режиссер, «Сказка» слишком серьезна и глубока для программы мероприятия.

Картина рассказывает о событиях Второй мировой войны, однако сюжет ее вымышленный.

Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. 15 апреля была объявлена большая часть официальной программы. В основном конкурсе, в том числе, фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Также ожидаются голливудские премьеры с Томом Крузом и Тильдой Суинтон. Исполнитель главной роли в сериале «Игра в кальмара» представит свой режиссерский дебют, который будет показан вне конкурса.

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