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Политолог оценил планы Байдена на переизбрание в 2024 году

Политолог Фененко указал на почетный возраст Байдена, намеревающегося переизбраться в 2024 году
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Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко во вторник, 19 апреля, в беседе с «Известиями» указал на «почетный возраст» нынешнего президента США Джо Байдена, который планирует переизбраться в 2024 году.

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«Учитывая состояние Байдена, очень хочется пожелать ему здоровья и посмотреть, в какой физической форме он подойдет к 2024 году. Как, кстати, и [экс-президент США] Дональд Трамп. Мы часто забываем об их весьма почтенном возрасте. Иногда это очень начинает напоминать больного Константина Черненко, который руководил СССР половину срока из больничной палаты», — напомнил он.

По словам эксперта, американцы в настоящее время столкнулись с тем же, с чем в свое время СССР, — резким увеличением среднего возраста политиков. Тотальная бюрократизация всех сторон жизни невольно приводит к этому, отметил Фененко. Пока политик пройдет все ступени бюрократической карьеры, только к 60–70 он может претендовать на какую-то самостоятельную роль, добавил он.

«Те, кто прошел бюрократические ступеньки, не хотят пускать молодых. Этот психологический момент очень важен. И наконец, общий пожилой класс политиков склонен выбирать пожилого, потому что им невыгоден приход к власти молодого, склонного к радикальным переменам политика, который может нарушить их комфортную стабильность. В позднем СССР и в нынешних США любимое слово политиков — «стабильность». А почему? В силу старческого возраста нежелание каких-то перемен», — заключил политолог.

Как ранее в этот день сообщила газета The Hill, Байден рассказал бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

В издании же указали на то, что этому могут помешать низкие рейтинги и возраст. Байдену сейчас 79 лет, а в начале второго срока, если он победит на выборах 2024 года, ему будет уже 82.

15 апреля телеканал CNN сообщал о снижении рейтинга доверия к Джо Байдену до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации за прошедшие несколько дней, уровень доверия президенту США составил 41%. А одна из них сообщает о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

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