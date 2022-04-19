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Байден сообщил Обаме о планах добиваться переизбрания в 2024 году

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Президент США Джо Байден сообщил бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Об этом 19 апреля сообщила газета The Hill со ссылкой на свои источники.

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«Байден хочет участвовать в выборах, и он явно стремится к тому, чтобы все об этом знали», — сообщил изданию один из них.

По его словам, Байден остается тем представителем Демократической партии, у которого есть наиболее весомые шансы победить на выборах экс-президента США Дональда Трампа в случае выдвижения его кандидатуры от Республиканской партии.

«Он (Байден. — Ред.) считает, что он единственный, кто может победить Трампа», — приводит газета слова источника, знакомого с содержанием беседы Байдена и Обамы.

Белый дом отказался комментировать беседу изданию, а один из советников Байдена сказал, что президент сам публично заявлял, что собирается пойти на второй срок.

Тем не менее, отмечает газета, планам Байдена добиться переизбрания могут помешать низкие рейтинги и возраст. Байдену сейчас 79 лет, а в начале второго срока, если он победит на выборах 2024 года, ему будет уже 82.

15 апреля телеканал CNN сообщал о снижении рейтинга доверия к Джо Байдену до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации за прошедшие несколько дней, уровень доверия президенту США составил 41%. А одна из них сообщает о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

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