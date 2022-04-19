Большинство россиян видят угрозу РФ от нацистских организаций Украины

Абсолютное большинство опрошенных россиян — 88% — заявили в ходе опроса, что на Украине действуют нацистские организации угрожающие России. Об этом 19 апреля сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Вопросы денацификации: история, инструменты, перспектива».

По его словам, важно то, что данная точка зрения доминирует среди опрошенных всех возрастов. Мнение выражено во всех социальных группах, люди понимают глубину вопроса.

Как отметил социолог, вопрос не только политического содержания, но и личного. По его словам, 70% респондентов заявили о поддержке Киевом нацистских организаций.

Как добавил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, нацизм направлен на человекоубийство и уничтожении нации.

«Это идеология, носителем которой была не только нацистская Германия, но и практически все восточно-европейские, западно-европейские страны. По сути во всех европейских странах были сторонники нацизма», — добавил он.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев напомнил, что после после окончания Второй мировой войны нацистские преступники как немецкие, так и украинские, все коллаборацисты находили прибежище в США либо США обеспечивали им это прибежище в других государствах. Там, по его словам, бандеровцы создавали литературу, библиотеки, манифесты.

«Всё, что они там потом понаписали, начало транслироваться в 1990-е годы на Украину», — подчеркнул он.

Ранее во вторник сообщалось, что в московском Музее Победы открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Ее идея заключается в демонстрации исторической связи современных украинских националистов с коллаборационистами времен Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены трофейные знамена, символика украинских националистов, в том числе радикальной группировки «Азов», а также современные издания, которые героизируют личности Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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