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Эксперты отметили увеличение атак на криптобиржи на 44% в 2021 году

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По сравнению с 2020 годом количество атак на криптобиржи за 2021 выросло на 44%, а сумма похищенных таким образом средств выросла до $14 млрд. Об этом во вторник, 19 апреля, рассказали представители компании Positive Technologies.

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«В атаках на криптобиржи злоумышленники использовали уязвимости в протоколах взаимодействия. Еще один метод, набирающий популярность, — эксплуатация веб-уязвимостей на сайтах криптоплатформ», — рассказали в интервью «Газете.Ru» сотрудники организации со ссылкой на компанию Chainalysis.

По прогнозам Positive Technologies, количество кибератак в 2022 году только увеличится.

14 апреля в Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили увеличение компьютерных атак на государственные ресурсы. По словам и.о. директора департамента международной информационной безопасности ведомства Андрея Крутских, под ударом находятся государственные структуры, жизненно важные предприятия, финансовые учреждения и всё чаще россияне, а также проживающие в России иностранцы. Одними из последних подобных случаев являются атаки на ресурсы госкорпорации «Роскосмос», совершенные в преддверии Дня космонавтики.

29 марта МИД РФ обвинил западные страны в подготовке и нападении на Россию армии кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом.

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