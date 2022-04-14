В МИД РФ заявили о сотнях тысяч еженедельных хакерских атак на Россию

Хакерские кибергруппировки наращивают количество компьютерных атак на Россию. Как заявили в МИД РФ 14 апреля, для таких нападений злоумышленники зачастую используют информационно-коммуникативные устройства граждан западных стран без их ведома.

«По данным российских специалистов, еженедельно извне в нашем информпространстве осуществляются сотни тысяч диверсий — преимущественно с территории Северной Америки, государств-членов ЕС и Украины. Массовый характер приняла утечка персональной и конфиденциальной информации», — говорится в заявлении и.о. директора департамента международной информационной безопасности ведомства Андрея Крутских.

По словам дипломатического работника, под ударом в связи с этим находятся государственные структуры, жизненно важные предприятия, финансовые учреждения и всё чаще россияне, а также проживающие в России иностранцы. Одними из последних подобных случаев являются атаки на ресурсы госкорпорации «Роскосмос», совершенные в преддверии Дня космонавтики.

«За злоумышленниками зачастую стоят западные интернет-гиганты, стремящиеся сохранить технологическое доминирование и, по сути, колониальные правила в международной цифровой среде», — добавили в МИД РФ.

Представитель ведомства предостерег, что продолжая атаковать Россию в киберпространстве, нельзя скатываться к логике «против врага все средства хороши» или извращать революционный лозунг в духе «киберсброд всех стран — объединяйся».

«Кто посеет киберветер, пожнет кибербурю», — заявил Крутских.

Ранее 6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил предположения о том, что хакеры группировки Anonymous могут взломать видеосистему Кремля. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, сделать это невозможно, поскольку она является замкнутой.

В тот же день в РЖД подчеркнули: сайт компании подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам. В Минцифры же отметили, что пользователи портала госуслуг могут столкнуться со сложностями при работе с сервисами сайта из-за кибератак. При этом персональные данные и информация граждан надежно защищены, заверили в ведомстве.

2 апреля также сообщалось, что хакерской атаке подвергся сайт российской авиастроительной корпорации «Сухой». На странице компании было опубликовано сообщение, критикующее российскую спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса со ссылкой на гендиректора корпорации Юрия Слюсаря. Тот, в свою очередь, назвал произошедшее примером информационной войны против России и российского авиастроения.

1 апреля в исследовании «Лаборатории Касперского» отметили, что в марте 2022-го года число DDoS-атак на российские компании выросло в полтора раза по сравнению с февралем и в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.