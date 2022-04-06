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Песков заявил о невозможности взлома видеосистемы Кремля хакерами Anonymous

Песков заявил о невозможности взлома видеосистемы Кремля хакерами Anonymous

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Хакеры группировки Anonymous не могли взломать видеосистему Кремля, поскольку она является замкнутой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 6 апреля.

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«Не знаю, как они могли взломать замкнутую систему», — ответил он на вопрос ТАСС о том, насколько обоснованы утверждения группировки Anonymous.

Последний раз кибератаки на сайт Кремля фиксировались 26 февраля.

В тот же день в РЖД подчеркнули: сайт компании подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам.

В Минцифры же отметили, что пользователи портала госуслуг могут столкнуться со сложностями при работе с сервисами сайта из-за кибератак. При этом персональные данные и информация граждан надежно защищены, заверили в ведомстве.

21 марта группировка Anonymous опубликовала на своей странице в Twitter угрозы нескольким иностранным компаниям, работающим на территории России. Они прикрепили к записи фотографии с логотипами брендов, к которым направлено обращение. Это Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие. Anonymous предупреждали, что дают вышеперечисленным компаниям «48 часов на раздумья и уход из страны». Тогда хакеры пообещали, что в противном случае бренды станут их следующей целью.

1 марта в одном из Telegram-каналов хакеры российской группировки Killnet заявили, что вывели из строя сайт группировки Anonymous, и призвали россиян не верить интернет-фейкам и сохранять спокойствие.

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