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Экс-замдиректора института ожидает суда за мошенничество в Приамурье

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В городе Тында Амурской области суда ожидает бывший заместитель директора Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта. Его обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Следствие полагает, что в 2019 году обвиняемый предоставил в аренду сторонней организации помещения общежития вуза. Полученные денежные средства он присвоил, пишет Амурская Служба Новостей.

В течение того же года замдиректора института предоставлял в бухгалтерию поддельные товарные чеки и квитанции для оплаты якобы приобретенной им мебели и выполненных в вузе работ, а также поддельный договор на поставку и установку системы видеонаблюдения.

Общий размер ущерба составил более 2,5 млн рублей. Часть похищенных средств в размере 547 тыс. рублей он легализовал, оплатив обязательства по договору приобретения квартиры, уточняет ИА PriamurMedia.

Расследование уголовного дела по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах») и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») завершено. Материалы переданы в Тындинский районный суд для рассмотрения.

31 марта сообщалось, что в Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении декана и преподавателя экономического факультета местного вуза. Их подозревают в получении взятки и посредничестве. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

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