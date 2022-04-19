В СФ заявили об отсутствии планов лишать званий уехавших из страны артистов

Планов лишать званий и наград российских артистов, покинувших страну, у власти нет. Об этом председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила во вторник, 19 апреля.

«Я не знаю ни одного такого случая, что, допустим, кто-то решил, принял решение уехать (из деятелей культуры, например, о них сейчас идет речь) за пределы нашей страны, высказали свое мнение к текущей ситуации — кого-то лишили звания. Ни одного такого случая нет, и таких планов нет. Они заслужили это звание, а то, что они сделали сейчас, — это их выбор», — цитирует сенатора агентство городских новостей «Москва».

Она назвала ситуацию с обсуждением лишения деятелей культуры званий и наград надуманной.

При этом Гумерова рассказала, что знает случаи, когда они сами заявили об отказе от звания народного артиста.

«На мой взгляд, это дикость величайшая. Но вы посмотрите, ведь здесь есть, ну что называется, мнение общественное. Когда не правительство, не чиновники, а сами люди принимали решение, не ходили на концерты тех людей, которые высказывали точку зрения против наших ребят, которые сейчас участвуют в специальной операции», — заключила она.

В марте актриса Чулпан Хаматова заявила, что всерьез звание народной артистки никогда не воспринимала, назвала это «бредятиной» и пережитком Советского Союза, передает НСН. Помимо этого актриса подчеркнула, что если ее лишат звания, то она воспримет эту потерю спокойно. Хаматова отметила, что раньше она просила не упоминать ее звания при представлении на мероприятиях.

Почетное звание было присвоено Хаматовой 21 марта 2012 года. Также она является лауреатом двух Государственных премий РФ (2004 и 2014).

Хаматова уволилась из театра «Современник». Также актриса заявила об отъезде из России. В настоящее время она находится в Латвии. Сообщалось, что у артистки уже появилось предложение о работе от главного режиссера Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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