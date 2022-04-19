Прямой эфир
Мир
Москва и Минск не будут приглашены на годовщину освобождения лагеря Маутхаузен
Мир
В Кремле ожидают содействия Израиля в передаче Александровского подворья
Общество
В школах РФ отдельные уроки истории с первого класса вводиться не будут
Мир
Кремль пока не получил приглашение на саммит по борьбе с COVID-19
Общество
ФСБ РФ изъяла у подпольных оружейников 560 пистолетов и пулеметов в 33 регионах
Мир
МВД ЛНР предотвратило диверсию по дискредитации ВС РФ под Харьковом
Мир
Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в Одесской области
Мир
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали за сутки 569 человек
Мир
Минобороны РФ опубликовало новые списки погибших украинских военных в ходе спецоперации
Мир
Знамя Победы подняли над аллеей Славы в Херсоне
Мир
Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации по защите Донбасса

ФСБ РФ изъяла у подпольных оружейников 560 пистолетов и пулеметов в 33 регионах

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совместные действия Федеральной службы безопасности РФ с МВД РФ и Росгвардией помогли пресечь преступную деятельность 92 граждан России по подпольному производству оружия. Как сообщили в ФСБ 19 апреля, незаконные мастерские обнаружены в 33 субъектах страны.

«В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия – Алания и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — отмечается в сообщении.

Перехватили сигнал: МВД ограничит оборот сигнального оружия
Эксперты оценили инициативу силовиков

В подпольных мастерских проводилась переделка и модернизации старого оружия, а также и изготовление боеприпасов с последующим сбытом продукции. В результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Как отмечают сотрудники спецслужб, среди них попадались винтажные образцы времен Великой Отечественной и даже гражданской войны (пулеметы «Максим», MG-42, Browning, пистолеты ТТ, карабины СКС), наряду с современными СВД, карабинами «Вепрь» и пистолетом-пулеметом «Кедр».

Всего прекращена деятельность 38 подпольных мастерских. Изъяты 21 пулемет, 30 автоматов, 230 пистолетов и револьверов, 224 винтовки и карабина, а также свыше 50 кг взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 38 000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее, 26 февраля, также сообщалось, что на территории Ленинградской области сотрудники МВД РФ задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте оружия. По местам проживания задержанных было изъято свыше 100 единиц, в том числе пулеметы, винтовки, автоматы и ружья.

До этого, 2 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании более 40 подпольных оружейников в 19 регионах РФ. У них было изъято почти 200 единиц оружия. Отмечается, что таким образом была прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022