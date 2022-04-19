ФСБ РФ изъяла у подпольных оружейников 560 пистолетов и пулеметов в 33 регионах

Совместные действия Федеральной службы безопасности РФ с МВД РФ и Росгвардией помогли пресечь преступную деятельность 92 граждан России по подпольному производству оружия. Как сообщили в ФСБ 19 апреля, незаконные мастерские обнаружены в 33 субъектах страны.

«В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия – Алания и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — отмечается в сообщении.

В подпольных мастерских проводилась переделка и модернизации старого оружия, а также и изготовление боеприпасов с последующим сбытом продукции. В результате из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Как отмечают сотрудники спецслужб, среди них попадались винтажные образцы времен Великой Отечественной и даже гражданской войны (пулеметы «Максим», MG-42, Browning, пистолеты ТТ, карабины СКС), наряду с современными СВД, карабинами «Вепрь» и пистолетом-пулеметом «Кедр».

Всего прекращена деятельность 38 подпольных мастерских. Изъяты 21 пулемет, 30 автоматов, 230 пистолетов и револьверов, 224 винтовки и карабина, а также свыше 50 кг взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 38 000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее, 26 февраля, также сообщалось, что на территории Ленинградской области сотрудники МВД РФ задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте оружия. По местам проживания задержанных было изъято свыше 100 единиц, в том числе пулеметы, винтовки, автоматы и ружья.

До этого, 2 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании более 40 подпольных оружейников в 19 регионах РФ. У них было изъято почти 200 единиц оружия. Отмечается, что таким образом была прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.