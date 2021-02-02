В 19 регионах России задержали более 40 подпольных оружейников

Более 40 подпольных оружейников задержаны в 19 регионах Российской Федерации. У них изъято почти 200 единиц оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник, 2 февраля.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Так, прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Среди изъятого оружия в том числе 50-мм пехотный миномет, 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 45 гранат, свыше 26 тыс. патронов, 34,5 кг пороха и тротила.

Уточняется, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия прошли в январе по адресам проживания правонарушителей в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, Московской, Ленинградской и других областях.

В декабре 2020 года сообщалось, что ФСБ РФ пресекла незаконную деятельность 28 нелегальных оружейников в 13 регионах. Тогда из незаконного оборота изъяли более 120 единиц оружия. ФСБ работала также во взаимодействии с МВД и Росгвардией.

Также отмечалось, что всего в ходе спецоперации пресечена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.