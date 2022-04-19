Российские электромобили пополнили автопарк En+ Group

Компания En+ Group в 2021 и 2022 годах приобрела 19 автобусов российского производства на сумму более 100 млн рублей для доставки оперативного персонала на энергетические предприятия. По данным En+, среди них — два микроавтобуса ГГАЗ, шесть автобусов ЛиАЗ, а также четыре автобуса «Газель», три из которых — электромобили из линейки E-NN.

Планировать маршруты будут с учетом запаса хода электромобилей, заряжать их будут на подстанциях предприятия, а также на сети зарядных станций En+.

По словам руководителя энергетического бизнеса компании Михаила Хардикова, En+ Group последовательно развивает инфраструктуру для электромобилей в Сибири. В 2020 и 2021 годах было открыто восемь электрозаправок в Иркутской области, а в 2022 году планируется открыть еще 10. «Мы устанавливаем на станциях оборудование российского производства, которое хорошо зарекомендовало себя в работе», — подчеркнул он.

Сотрудники En+ Group и раньше пользовались корпоративным транспортом, однако было решено обновить автопарк, чтобы сделать проезд до места работы более удобным. Инициатива исходила от рабочих советов сотрудников предприятий компании.

Олег Дерипаска на открытии Тайшетского алюминиевого завода сказал, что у местных работников должен быть такой же уровень комфорта, как в крупных городах: «Нам нужно за следующие три-четыре года решить социальные вопросы, чтобы людям не обещать, как раньше было, а можно было показать: вы приезжаете в такие же условия труда и условия быта, которые вам гарантирует Москва или Санкт-Петербург».

В том числе в связи с этим в 2022 году было решено повысить зарплаты для всех сотрудников энергетического и металлургического бизнесов на 10%, при этом в 2021-м ее уже повышали дважды. Также En+ Group строит госпитали и мини-полисы — современные жилищные комплексы и участвует в строительстве детских садов, школ, спортивных центров, игровых площадок.