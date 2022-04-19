Активность телефонных мошенников в РФ с конца февраля упала в пять раз

С конца февраля по сравнению с началом года активность телефонных мошенников в РФ снизилась почти в пять раз. Об этом 19 апреля сообщили в Банке России (ЦБ).

«Значительное снижение активности злоумышленников также наблюдается в сегменте телефонного мошенничества. Так, с начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров», — цитирует «РИА Новости» заявление пресс-службы регулятора.

Ранее, 23 марта, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сказал, что в столице с начала проведения спецоперации РФ по защите Донбасса сократилось число IT-мошенничеств. По его словам, порядка 80–85% звонков осуществлялись с территории Украины.

За день до этого сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard, чтобы те могли расплачиваться за границей, а также на иностранных ресурсах и сервисах.

1 марта в «Лаборатории Касперского» тоже зафиксировали снижение количества звонков мошенников россиянам. Однако, как отметил аналитик Kaspersky Who Calls, пользователям необходимо оставаться внимательными, так как злоумышленники могут придумывать новые схемы.

В ноябре прошлого года «Известия» сообщали, что 70% звонков мошенников идут из города Днепр на Украине.

По данным ЦБ, мошенники в 2021 году украли у клиентов российских банков 13,5 млрд рублей против 9,7 млрд рублей в 2020 году, уточняет «Газета.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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