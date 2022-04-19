Эндокринолог назвала необходимые худеющим витамины

Эксперт компании SOLGAR эндокринолог Елена Островская рассказала 19 апреля о том, какие витамины могут помощь людям в процессе похудения, а также дала рекомендации по правильному сбросу веса.

«При ограничении жирной пищи необходимо дополнительно принимать витамины А, D, E. Низкоуглеводная диета может привести к дефициту клетчатки и витамина С. В этот период можно поддержать организм приемом пребиотиков и пробиотиков... Незаменимы во время любой диеты дополнительные источники омега-3 ПНЖК с высоким содержанием омега-3 (не менее 70% в каждой капсуле)», — рассказала Островская в интервью изданию «Газета.Ru».

Наиболее важно для здорового организма, по мнению эксперта, иметь в достатке белок, полезные жиры, витамин D, витамин В12, железо, витамин С, магний, нормальную чувствительность к инсулину. Тот, кто не имеет проблем с этими микроэлементами, легко избавится от лишних килограммов. При похудении Островская призывает ни в коем случае не голодать, а сбалансировать питание.

Островская рассказала о влиянии «быстрых» диет на процесс похудения, в том числе основанных на голодании. Она считает, что подобные экстремальные диеты бесполезны и даже вредны, так как сброшенный подобным образом вес быстро возвращается, а здоровью при этом еще и наносится урон. Физическая же нагрузка, правильное питание и режим сна, наоборот, помогут похудеть.

17 апреля диетолог Алексей Калинчев назвал правильное питание залогом успеха в похудении. По его словам, человеку, который хочет похудеть, нужно начать с коррекции питания, так как это является главным фактором в похудении. При этом врач отметил, что если человек начнет заниматься спортом без коррекции питания, то, вероятно, он только наберет вес.

12 апреля диетологи Лорен Манакер и Бриттани Данн назвали лучшие напитки для похудения. Эксперты рекомендуют желающим похудеть выпивать восемь стаканов воды в день. Также в напиток можно добавлять лимон и мяту. Не менее полезным является зеленый чай, содержащий антиоксиданты и катехины. Напиток способствуют ускорению обмена веществ.