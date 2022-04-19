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Ученые США назвали психические заболевания фактором риска при COVID-19

В Калифорнийском университете выяснили влияние психозов на эффект вакцинации от COVID-19
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У людей с психозами, биполярным расстройством и наркотической зависимостью риск заболеть COVID-19 после вакцинации повышается более чем на 14%. К такому выводы пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

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В ходе исследования, были проанализированы данные 263 697 пациентов, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, отмечается в исследовании испециалистов, опубликованном в журнале JAMA Network Open 13 апреля.

При этом отмечается, что у более 50% испытуемых диагностировали как минимум одно ментальное расстройство за пять лет.

В результате оказалось, что у пациентов старше 65 лет, страдающих психозом, биполярным расстройством, расстройством адаптации и тревожностью, шанс заболеть увеличивался более чем на 14% по сравнению с людьми со здоровой психикой. Кроме того, чем моложе был пациент, тем меньше вероятность заражения коронавирусом.

Ранее в августе 2020 года к исследователи из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии пришли к выводу, что люди с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще и тяжелее болеют COVID-19. Были проанализированы данные 50 тыс. британцев с различными расстройствами, выявленными до начала пандемии. Аналогичная связь выявлена и для других вирусов, что может говорить о наличии общих связей между психическими расстройствами и инфекционным процессом, а также об измененных иммунных реакциях у таких пациентов, сообщили ученые.

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