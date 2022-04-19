У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 35 км к востоку от города Манай и в 128 км западу от крупного порта острова Минданао — города Давао, пишет «Ридус».

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км, пишет RT. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее 19 апреля на северо-востоке Японии сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Сведений о пострадавших не поступало.