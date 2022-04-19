Из-за «стелс-Омикрона» медики стали чаще болеть COVID-19

Российские вирусологи согласны с предположением британских коллег о том, что «стелс-Омикрон» может быть причиной новых пиков заболеваемости. Доля инфицированных коронавирусом медработников — своеобразная «лакмусовая бумажка», которая свидетельствует об эпидситуации в целом, рассказала «Известиям» во вторник, 19 апреля, врач-пульмонолог Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Ольга Марданова.

«Врачи — это очень удобная для оценки группа людей, у которых удобно посчитать все параметры. Если заболевает больше медиков, то и людей из всех остальных групп населения заболевает значительно больше», — заявила специалист.

Стоит учитывать, что врачи предсказуемо чаще заражаются, потому что чаще контактируют с инфицированными пациентами, добавил доцент, главный врач медицинской клиники НАКФФ Максим Рыков.

По словам Ольги Мардановой, нынешняя ситуация в Великобритании может говорить о высокой заразности штамма ВА.2. И именно в этом его главное отличие от «Омикрона» первого типа, подчеркнула специалист. Видимо, шансы заболеть новым штаммом высоки даже для тех, кто уже не раз сталкивался с вирусом и вакцинировался, сказала она.

«В России также возможен рост заболеваемости этим штаммом», — считает инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич.

В Великобритании заявили, что распространение «стелс-Омикрона» приводит к росту повторных заражений COVID-19. Как указано в статье в British Medical Journal, количество невышедших на работу врачей из-за инфекции увеличилось на 86% за три недели и продолжает расти. Опрощенные журналистами британского издания специалисты здравоохранения признали, что «стелс-Омикрон» представляет особую опасность, так как способен подорвать нормальную работу всей системы здравоохранения. А значит, именно новый штамм может вызывать следующие волны COVID-19.

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«Штамм и тут: из-за «стелс-Омикрона» медики стали чаще болеть COVID-19»