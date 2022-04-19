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Россиянам продавали поддельный статус квалифицированного инвестора

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В Центробанке (ЦБ) обнаружили мошеннические ресурсы, которые предлагали россиянам изготовить поддельные документы для получения статуса квалифицированного инвестора, сообщили «Известиям» во вторник, 19 апреля в пресс-службе ЦБ.

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В 2021 году по инициативе регулятора было заблокировано пять таких сайтов. Там отметили, что в I квартале 2022-го таких мошеннических ресурсов уже не обнаружено. Однако зафиксированы случаи, когда клиенты предоставляли в финансовые организации поддельные справки из банка о наличии определенной суммы на счете, недостоверные аттестаты специалиста финрынка.

Из документов, которые позволяют подтвердить статус квалифицированного инвестора, труднее всего проверить подлинность аттестата о высшем образовании аккредитованного вуза и выписку из трудовой книжки о стаже работы на рынке ценных бумаг. Поэтому скорее всего преступники подделывают их, рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он добавил: брокеры не могут проверить эти документы, так как у них нет доступа к необходимым базам данных.

Такая схема незаконна, кроме того, для потребителей оформление поддельного статуса квалифицированного инвестора может привести к потере денег, так как мошенники часто пропадают, отметила аналитик Zecurion Мария Ефремова. Злоумышленники также могут собирать персональные дынные клиентов и продавать на черном рынке.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Статья за доход: как россиянам продавали статус квалифицированного инвестора»

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