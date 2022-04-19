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Бизнес предупредил о сокращении объемов выпуска апельсинового сока

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Россия может столкнуться со сложностями с поставками сырья для апельсинового сока, рассказал «Известиям» глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков.

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По его словам, концентрированную основу для него ввозили из США и стран Евросоюза. Теперь из-за логистических проблем импорт сырья затруднен. Кроме того, из-за его подорожания стало экономически невыгодно закупаться у прежних поставщиков.

Сейчас на рынке пакетированных соков доля апельсинового напитка составляет около 20%, уточнил Максим Новиков. В наиболее пессимистичном сценарии она может упасть до нуля, считает эксперт. Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока, добавил он.

«Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США, поэтому ориентируемся на предстоящие изменения в ассортименте. Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы. Так, компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока. Отечественные специалисты уже оценили мощности будущих партнеров из СНГ», — рассказал Новиков.

По словам эксперта, сейчас доля соков с виноградным вкусом на полках магазинов в РФ составляет 5-7%. Но есть потенциал для ее роста в пять-шесть раз, предположил глава ассоциации «Союзнапитки».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дело вкуса: бизнес предупредил о сокращении выпуска апельсинового сока»

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