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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели командира БДК «Цезарь Куников» Чирвы

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Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб от полученных ран в бою в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Он скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа. Мы всегда будем помнить нашего героя», — сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

В 2015 и 2016 годах Чирва участвовал в проведении спецоперации в Сирии.

16 апреля в Санкт-Петербурге простились с погибшим в ходе спецоперации заместителем командующего 8-й армией, генерал-майором Владимиром Фроловым. На церемонии прощания, которая прошла на Серафимовском кладбище, присутствовал губернатор города Александр Беглов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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