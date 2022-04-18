Автор скульптуры «Большая Мать» объяснил значение своей работы

Автор скульптуры «Большая Мать», киевский художник Олег Кулик в понедельник, 18 апреля, объяснил значение своей работы.

По его словам, почти все работы из этой серии символизируют конфликт мужчины и женщины и их неразрывную связь.

«Современные женщины не хотят вести традиционный образ жизни и хотят паритета с мужчинами, поэтому между ними такая драматическая борьба. Это вечная любовь и ненависть, вокруг которых вертится мир», — заявил Кулик.

По словам владельца галереи Frolov Gallery, которая организовала выставку Кулика на «Арт Москве», Владимира Фролова, данная работа относится к 2018 году.

«Мне бы хотелось спросить у человека, который сейчас трактовал скульптуру именно так, почему он увидел в ней это. Впрочем, в любой художественной работе сейчас можно найти «что-то такое». Например, «Последний день Помпеи» Брюллова тоже у кого-нибудь вызовет ассоциацию с недавними событиями», — пояснил он в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков назвал мерзостью перформанс Кулика «Большая Мать», который представляет собой издевательскую пародию на «Родину-мать».

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали инцидент.