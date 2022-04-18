Умер хип-хоп-диджей Kay Slay

Американский хип-хоп-диджей Kay Slay (Кит Грейсон) умер в возрасте 55 лет от осложнений коронавируса. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает музыкальный сайт TMZ, ссылаясь на близких артиста.

«Легендарный посол хип-хопа из Нью-Йорка скончался в воскресенье после четырехмесячной борьбы с COVID-19», — говорится в публикации.

Диджей заразился коронавирусной инфекцией в конце прошлого года. После подтверждения диагноза его госпитализировали в Нью-Йорке. Состояние артиста удалось стабилизировать. Однако спустя четыре месяца борьбы с COVID-19 он скончался из-за осложнений болезни.

За свою карьеру Kay Slay записал четыре альбома. Один из них — The Soul Controller — он выпустил в 2021 году при участии Снуп Догга. Помимо этого, диджей выпустил более сотни микстейпов, которые использовались рэперами для записи треков и принесли музыканту известность.